世界先進股價3月底觸及100.5元後修正拉回，4月底下探84.7元的3個半月低檔後止跌回穩，今（4）日開高走揚1.81％至89.8元後一度翻黑挫跌1.7％，為隨後再度回升至盤上，早盤維持逾1％漲勢。不過，三大法人近期偏空操作，本周迄今合計賣超947張。

世界先進受淡季及庫存修正影響，首季合併營收81.86億元，季減14.48％、年減達39.32％，為近3年低點。毛利率30.03％、營益率16.68％分創5年半、10年來低點。稅後淨利13.63億元，季減44.99％、年減66.67％，每股盈餘0.83元，雙創近5年低點。

展望第二季，受惠部分消費電子產品客戶需求復甦，世界先進預期第二季稼動率將季增4～6個百分點，使營收回升至94～98億元，季增約14.8～19.7％，毛利率及營益率則持穩29～31％、16.5～18.5％區間，主因平均售價（ASP）估季減4～6％、折舊及電費增加影響。

投顧法人認為，世界先進首季財報大致符合預期，第二季以財測中位數估算，營收季增17.3％、年減37.3％，優於市場預期，毛利率持平則略低於市場預期。稼動率估自首季57～59％回升至60～63％，但平均售價季減4～6％，主因大量預備晶圓出貨及價格激勵政策影響。

投顧法人表示，儘管面板驅動晶片（DDI）與電源管理晶片（PMIC）需求已趨穩定，但因部分應用仍在庫存調整，使世界先進訂單能見度仍有限、僅達3個月。雖然下半年有望逐步復甦，但售價格激勵政策及預備晶圓出貨影響，認為下半年毛利率復甦幅度將不如預期。

鑒於較佳的首季財報及第二季展望，投顧法人將世界先進今年每股盈餘預期調升13.3％、目標價自81元調升至83元，但鑒於下半年毛利率復甦動能承壓，且股價評價已位居歷史高緣、不具吸引力，故維持「持有」評等，在晶圓代工業仍較偏好台積電及聯電。