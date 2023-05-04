盼緬甸嚴打網路詐騙 秦剛：中方高度重視 10:562023/05/04 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國務委員兼外長秦剛訪問緬甸期間，對中方民眾受到侵害的網路詐騙犯罪，要求緬方嚴厲打擊。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務委員兼外長秦剛訪問緬甸期間，要求緬方嚴厲打擊網路詐騙犯罪。秦剛指出，緬甸邊境地區長期盤踞電信網路詐騙團夥，嚴重侵害中國公民利益，中國民眾對此深惡痛絕。中國政府高度重視，決心嚴厲打擊。中方要求緬方採取切實措施，協調各部門繼續推進中緬泰聯合打擊行動，並及時解救被困中方人員。 根據新華社報導，緬方表示，願同中方加強執法安全部門合作，嚴厲打擊邊境地區網路詐騙等違法活動，維護邊境秩序。 #緬甸 #中緬邊境 #秦剛 #網路詐騙 #打擊 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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