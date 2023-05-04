大陸國務委員兼外長秦剛訪問緬甸期間，要求緬方嚴厲打擊網路詐騙犯罪。秦剛指出，緬甸邊境地區長期盤踞電信網路詐騙團夥，嚴重侵害中國公民利益，中國民眾對此深惡痛絕。中國政府高度重視，決心嚴厲打擊。中方要求緬方採取切實措施，協調各部門繼續推進中緬泰聯合打擊行動，並及時解救被困中方人員。

根據新華社報導，緬方表示，願同中方加強執法安全部門合作，嚴厲打擊邊境地區網路詐騙等違法活動，維護邊境秩序。