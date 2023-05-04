俄羅斯克里姆林宮3日凌晨遭到無人機攻擊，克宮採取行動後，無人機在克宮上空爆炸。

俄羅斯克里姆林宮昨（3）日凌晨遭到2架無人機攻擊，最終遭擊落爆炸，未釀成傷亡，莫斯科指控烏克蘭企圖暗殺普丁，不過基輔強烈否認。針對這起事件，美聯社指出有4大疑點，CNN則指出，沒有跡象顯示烏克蘭涉案。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，莫斯科當地時間昨日凌晨，2架無人機先後攻擊克里姆林宮，不過克宮稱，在採取即時行動後已將無人機擊落，稱事發當時普丁並未在克宮，克宮也沒有建築物受損，指控烏克蘭企圖「刺殺」普丁，俄羅斯將保留報復權利，普丁親信、俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）呼籲消滅澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及他的黨羽，不過基輔強烈否認，澤倫斯基表示，「我們沒有攻擊普丁或莫斯科」，「我們在自己的領土上作戰。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）回應克宮無人機攻擊，強調沒有攻擊普丁，非基輔所為。

不過這起攻擊有諸多疑點，CNN指出，第一支相關畫面似乎是在3日凌晨2時37分露出，是Telegram一個地方社區帳號貼出的影片，影片顯示克宮方向冒出煙霧。12個小時後，俄羅斯官媒俄羅斯新聞社（RIA）、塔斯社（TASS）於當天下午2時33分引述克宮報導這起攻擊事件，也是無人機爆炸以來的第一起報導，在第一起報導發布後，社群媒體上才開始瘋傳無人機在克宮上空爆炸的瞬間畫面。

美聯社指出，克宮的說法有許多疑點，第一，為何直到攻擊疑似發生12小時後才對外宣布？第二，為何在正式宣布前，社群媒體上沒有相關消息流出？第三，為何宣布前沒有相關影片流出？第四，為何部分爆炸畫面無法證實？

報導指出，無人機攻擊克宮將是1987年德國少年駕駛小飛機降落莫斯科紅場（Red Square）以來，俄羅斯領空受到的最嚴重入侵，宣布這起攻擊事件，甚至是偽造這起攻擊，都有可能讓俄國民眾對莫斯科聲稱的軍事優勢更加存疑，更諷刺的是，一周後就是俄軍最重要的軍事節日勝利日（Victory Day）。

美聯社指出，對普丁來說，承認烏克蘭無人機入侵克宮，或許能合理化進一步升級對烏克蘭的攻擊行動。俄羅斯的核武條約明定，如果俄羅斯遭遇核武攻擊，或者常規武器攻擊可能威脅俄羅斯的「生存」時，俄軍可以使用核武。

不過蘇格蘭聖安德魯大學（University of St. Andrews）戰略研究教授歐布萊恩（Phillips O'Brien）及已流亡海外的普丁前文膽加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）都認為，莫斯科策劃無人機攻擊克宮事件以進一步動用核武的可能性不大，歐布萊恩說，「你不會說，『因為遭遇小型無人機攻擊，所以我們現在要動用核武』」，加利亞莫夫說，如果是敵軍無人機入侵克宮，這代表的意義是，俄羅斯靠近歐洲大陸的區域基本上毫無防禦力。

倫敦大學學院（University College London）俄羅斯研究教授蓋雷歐蒂（Mark Galeotti）表示，如果真的是烏克蘭所為，可能是一場「表演性質的攻擊」，是要傳達「別認為莫斯科很安全」的意涵。

不過CNN指出，目前沒有跡象顯示烏克蘭涉案，報導引述2名美國官員指出，基輔私下向白宮強調沒有涉案。

已流亡海外的俄國前議員波諾馬瑞夫（Ilya Ponomarev）接受CNN專訪時稱，是一支俄羅斯游擊隊所為，與基輔無關。他說俄羅斯境內的游擊隊多是年輕人、大學生、大城市居民組成，這些游擊隊有不同的專長及目標，例如破壞鐵路、攻擊徵兵處、駭客等。