國民黨台北市議員游淑慧昨（3）日宣布禮讓同黨議員李彥秀拚港湖立委，讓各界相當驚訝，同區對手民進黨立委高嘉瑜則建議游可以唱《太委屈》來表達心聲，不過游淑慧反酸高才應該要唱《背叛》，問問為何民進黨內許多人背叛她。

游淑慧昨日與國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、李彥秀一同召開記者會，宣布退出港湖區立委初選，並提到2日時兩人與新北市長侯友宜一起喝咖啡長談，最後經審慎思考後，決定以大局為重，加速黨內整合與團結。

游淑慧今日在臉書表示，昨晚很早就寢的她，今天一早起來發現收到了許多黨內長輩及好友們的問候訊息，讓她感到非常感動與感謝，直呼「這就是一家人！」

游淑慧提到高嘉瑜要她回家唱《太委屈》，但其實高自己才應該繼續唱歌，而且還要唱《背叛》，狂酸「問問黨內許多人為什麼要背叛她」。

此外，游淑惠也在臉書自爆，昨日開完記者會，與台北市議員徐巧芯一同與高雄市前市長韓國瑜喝咖啡，見面的第一句話她就喊「市長，我是來討拍的」，並透露市黨部有意讓她挑戰「扶龍王」、民進黨台北市議員王世堅，韓聽完後當場鼓勵「你如果去，就要每天陽光笑容的選，那麼你的對手就會愁眉苦臉了！」