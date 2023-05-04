彰化火車站昨晚驚傳墜軌事件， 23歲馬來西亞籍鄭姓僑生在第三月台候車，區間車即將進站時，他突然墜落軌道，並與列車發生碰撞，幸好該列車因進站已減速，並及時煞車，鄭生被撞後，臥坐在軌道上，經送醫身上有多處擦挫傷，無生命危險，全案由鐵路警察調查釐清中。

經查，該列車為2284班次北上區間車，載運約200多名旅客，延誤約半個多小時才開車，事故未影響其他班次列車。

警方說，真的是很驚險，也還好當時是火車正在進站，車速已很慢，與鄭姓僑生稍微碰撞到，否則後果不堪設想，而鄭生身上衣物多處破損，也有流血，被送醫，為求慎重，已被送進加護病房觀察，尚未製作筆錄。

這起事故發生在昨晚10點23分，該2284車次區間車即將駛入彰化火車站第三月台停靠，當時車速已減慢，鄭姓僑生突然從月台墜入軌道，其他在場旅客見狀紛紛驚聲尖叫大喊「有人掉下去了」，該區間車也立即煞車。

彰化火車站昨晚發生墜軌事件，墜軌的鄭姓僑生身上衣物多處破損。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

消防人員獲報到場，發現鄭姓僑生坐在該區間車車頭前的軌道上，破損的衣物上染有血跡，當場為他做簡單治療。

鄭男當時向消防人員說，他不記得發生什麼事，感到頭暈及右大腿疼痛，整個人有點昏眩，視線也不清楚。鄭男當時還可以自行起身，並跟著消防員攀爬消防梯上月台，隨後被送醫。