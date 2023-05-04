大陸國家病毒應急處理中心和提供「安全」網路服務的360公司4日發布報告稱，披露美國中央情報局（CIA）在全球各地策畫組織實施大量「顏色革命」事件的主要技術手段。報告指稱，2014年發生的台灣太陽花學運等事件，都擺脫不了美國情治機構的影響。

大陸《環球時報》報導，這份系列報告第一部分表示，進入21世紀以來，互聯網的快速發展給CIA的滲透顛覆和搗亂破壞活動提供了新的機遇，全球各地使用美國互聯網設備和軟體產品的機構和個人成為CIA的傀儡「特工」，説明該機構迅速成為網路諜報戰中的「明星」。

報告指稱，無論是2014年烏克蘭的顏色革命、台灣太陽花學運，還是2007年緬甸藏紅花革命、2009年伊朗綠色革命等未遂的「顏色革命」事件，都擺脫不了美國情治機構的影響。據統計，數十年來，CIA至少推翻或試圖推翻超過50個他國合法政府（中央情報局只承認其中7起），在相關國家引發動亂。

報告綜合分析上述事件中的各類技術，資訊通信和現場指揮成為影響事件成敗的決定性因素。美國的相關技術在國際上處於領先地位，給美國情治部門對外發動「顏色革命」提供了前所未有的技術可能性。

報告披露了CIA慣用的5種手段。首先是提供加密網路通信服務，如可以接入國際互聯網又無法追蹤的TOR技術；其次是提供斷網通聯服務，如Google和推特公司推出一款名為Speak2Tweet的專用服務，允許使用者免費撥號並上傳語音留言，這些留言被自動轉換成推文後再上傳至網路，通過推特等平台公開發布，完成對事件現場的「即時報導」。

第三是提供基於互聯網和無線通訊的集會遊行活動現場指揮工具，如美國蘭德公司花費數年研發出一款被稱為「蜂擁」的非傳統政權更迭技術，用於幫助通過互聯網連接的大量年輕人加入「打一槍換一個地方」的流動性抗議活動，大大提升了活動現場指揮效率。

第四是美國公司研發一款名為「暴動」的軟體。該軟體支援100％獨立的無線寬頻網路、提供可變WiFi網路，不依賴任何傳統物理接入方式，無須電話、電纜或衛星連接，能輕易躲過任何形式的政府監測；第五是美國國務院將研發「反審查」資訊系統作為重要任務，並為該項目注資超過3000萬美元。