48歲大陸女星周迅演技精湛，在影史創下大滿貫紀錄，曾獲得金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎三金后冠，近年她逐漸淡出螢光幕前，將心力放在感情生活，而對象是小她13歲的「馬賽克樂隊」吉他手卓越。近日，兩人再度被拍到同框，而且周迅還與一名小女孩一同跪拜，畫面全被拍。

據陸媒綜合報導，，有媒體拍到周迅與緋聞男友卓越和好友外出聚會。飯後，卓越親密摟著周迅的肩膀，周迅則攬著卓越的腰，兩人笑容滿面。路上，周迅偶遇一小女孩，還和她一起跪拜，雖不知道理由，但看起來好像是在教女孩如何行跪拜禮。

畫面曝光後，許多網友相當高興能看到周迅能夠如活得如此自在，紛紛回應：「最後一張迅隨隨便便跟拍電影似的，仔細一看誰把手搭她肩上呢原來是你卓越」、「感覺周迅好有氣質」、「期待女神周迅」、「這樣的生活看著也是特別棒呀，每天都很充足」、「真的沒啥明星架子哈哈哈」、「迅你要不要這麼搞笑」。

事實上，去年大陸狗仔爆料周迅有新男友，遭直擊和樂團吉他手卓越手牽手進飯店，男方小她13歲，兩人談姊弟戀似乎已經是公開的秘密，當晚兩人還一起參加聚會跟朋友吃飯，不時幫對方夾菜，甜蜜互動閃瞎眾人，不過兩人至今沒有公開戀情。