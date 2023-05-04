檢警日前掃蕩金融犯罪，查出王姓男子及親友成立的大川、鼎璽6家貿易、貨運公司，自2019年疫情期間起違法從事台灣與大陸、韓國的地下匯兌，3年內幫五分埔服飾商家及業者共計匯兌金額超過22億，檢警已查扣王男存款3386萬元，台北地檢署4日依《銀行法》起訴王男及親友7人。

起訴指出，王男是大川6家公司負責人，其妻舅、女婿及親友分別擔任6家公司的登記負責人、總經理、業務主任、櫃場配送人員、會計，6家公司主要是從事兩岸貿易、貨物運輸等營業項目。

但王男等人與「小黎」、「小周」、「小張」等人合作，自2019年1月疫情期間起，招攬在台與陸、韓經商投資有資金往來的人士，非法辦理台灣與大陸、韓國之間匯兌業務，向五分埔服飾店等客戶收取台幣現金後，再以通訊軟體暱稱「台北王」指示親友將錢帶往住處藏放，再依匯率辦理匯兌。

檢警估計王男等人自2019年1月1日起至2021年3月22日止，以收取現金經手匯兌金額1億5949萬4446元，另向五分埔商圈多家服飾公司收取匯兌款項20億4904萬2189元。

檢警於2022年9月13日搜索王男等公司，約談王男等人到案，另向法院聲請扣押王男銀行存款3386萬6603元。