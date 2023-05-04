台中市某國小陳姓老師二度因違反兒少法遭社政單位開罰，但該師目前仍在學校擔任科任老師。人本教育基金會今天陪同家長開記者會，家長淚訴「真的很怕陳老師再回來」，要求教育局將陳師終身解聘。教育局表示，3日教評會決議將陳師解聘，1年不得聘任。

該位陳姓教師2008年因不當管教，遭台中縣社會處依違反兒少法開罰6萬元，去年底又被家長控訴強餵學生飯、把學生「拍賣」，又遭社會局重罰16萬元。家長今天在人本基金會、議員張家銨、王立任、林祈烽陪同出面，家長說，當時事件爆發，陳老師被調離現職調查，換老師之後不僅上課氣氛變好，孩子也跟得上學習進度了，但陳師目前仍是英語科任老師，大家都很怕老師回來當導師，希望可以將這個老師終身解聘，不要讓孩子、家長擔心受怕。

張家銨說，被二度開罰兒虐的教師輔導8小時就能回去當科任老師，社會局認定的兒虐，教育局認為無所謂嗎？教育局在面對兒虐案件上處理方式通通不合格，陳師是全台唯一被二度開罰的兒虐教師，輔導13年沒有改變這個老師的觀念，解聘一年既不符合比例原則也沒有保障學生。

台中某國小教師二度因違反兒少法遭罰，家長今天出面要求將該師終身解聘。（張亦惠攝）

王立任表示，大部分教育人員都很優秀認真，因此更要把害群之馬找出來，霸凌報告指出，陳師行為沒有持續性跟故意性，因此霸凌不成立，僅涉不當管教，讓人痛心，學校、教育局不應再息事寧人，讓問題越來越嚴重、受害學生越來越多，霸凌報告有必要重新檢討。

林祈烽指出，這起案件是教育局擺爛、包庇兒虐慣犯，陳姓教師已是兒虐的累犯，他把學生當成奴隸，讓學生以互打的方式解決糾紛，卻還能在校園任教？請市府設身處地好好幫學生想，要求將陳師終身解聘。

彰師大助理教授魏培軒指出，國民教育應該要被信任，塑造讓孩子安全安心的環境，此案件中老師對學生霸凌，不管是放到什麼場域都沒人能接受，何況是身心正在發展的國小學童？很多不適任教師是歷史共業，但教育局必須要積極處理。

人本教育基金會表示，教育局積極追蹤各校有無隱匿通報、未即時通報情事並懲處，不讓原校園申訴管道失靈，通報後也應依法啟動調查、召開教評會，落實淘汰不適任教師流程；應對近年來失職人員未盡督導職責、洩密、隱匿、包庇、未諳法規核准退休、違反學生輔導保密原則，進行全面檢討失職人等瀆職、圖利行為並懲處。

教育局回應，陳姓教師違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第15款規定遭社政裁罰案，教育局於今年4月25日即函請學校確依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」第12條規定，提報教評會審議。學校5月3日召開教評會審議結果，處以陳師「解聘，1年不得聘任」之處分。