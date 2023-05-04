日本桌球選手石川佳純，近期突然宣布引退的消息，讓球迷相當不捨，對此，好友福原愛也發文透露，自己早已得知好友要退役的消息，更提到自己聽到後「真的有一點鼻子酸酸的感覺」然而，日媒分析石川佳純個性活潑大方適合在演藝圈發展，表示她日後將成為福原愛最大的對手，且網友也直言，石川佳純的形象比福原愛好，更直言她的「人氣指數將會超過福原愛」。

石川佳純昨（3）日在微博上發文表示，自己已在4月WTT澳門冠軍賽後決定退役「我希望自己可以在現役的最後一場比賽也和平時的每一場比賽一樣集中精力全力以赴，所以賽前沒能夠提前跟大家宣布退役，真的很抱歉」。

對此，日本媒體《TOKYO SPORTS》報導中提及，媒體界已經將石川佳純列為福原愛未來的「對手」，由於石川佳純外型可愛、個性大方，加上她的形象相當好，若成為藝人或賽事轉播原，不管在日本還是大陸發展「人氣指數將會超過福原愛」。

事實上，石川佳純宣布退役後，福原愛感性發文「小佳純今天宣布了退役，提前告訴我的時候，真的有一點鼻子酸酸的感覺」另外，她也透露兩人認識的原因「第一次認識她是青少年比賽，她忘記短褲，穿我的上場」最後，她說道：「將近20年時間，能跟她一起努力過的日子是我的美美的回憶，能跟她同樣的時間可以一起戰鬥是我的驕傲」並祝福好友未來越來越好。