有些人不喜歡事事都效仿別人，認為這樣會失去自己想法，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、摩羯座、獅子座不喜歡活在別人的光環下只想做自己，其中牡羊座把堅持看成做人的基本，深信別人做得到的事情，自己也絕對可以；摩羯會吸收對自己有幫助的事情並融會貫通；獅子座則是會肯定讚賞別人，但不會失去內心想法。

▍牡羊座

牡羊座個性天生爭強好勝，因此牡羊座也不會輕易對人服氣，他們把自我的堅持看成是做人的基本，而且他們不信，別人可以做到的事，我做不到！就算天生條件不如別人，也絕不會放棄會努力證明給別人看。

▍摩羯座

魔羯座屬於開拓型的星座，什麼願意自己親自去做、去經歷，只有這樣才不枉費他們真實過好自己的一生的理念，認為這樣的人生才有意義！而且摩羯座也十分願意去吸收對自己好的精華，絕不會單純學習複製對方的經驗，而是通過自己的融會貫通，得到最適合自己的經驗。

▍獅子座

世界是一個大舞台，並且隨時都要有上場演主角的準備，獅子座會這樣告訴對方！而作為自己人生的主角，獅子座怎麼會成為別人的影子呢？要當主角，就得有獨一無二的光環！當然獅子座也並未事事都唯我獨尊，他們會肯定與讚賞別人的成績，但絕對不會失去內心想法，讓自己活在別人的光環下。