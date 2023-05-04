海產攤搭訕敬酒遭拒，醉漢怒拉女方頭髮遭逮。（警方提供）

海產攤搭訕敬酒遭拒，醉漢怒拉女方頭髮遭逮。（警方提供）

38歲何姓男子日前在致遠街某海產攤吃宵夜，對隔壁桌1名許姓女子發生興趣，於是前往敬酒搭訕，與何同桌的李覺得何「來亂的」，數次要何回去，雙方因而發生口角，何後來在店內摔酒瓶發酒瘋，還跑到店外追打準備離開的李，並拉扯許女頭髮，最後被北投警方趕來制伏。

北投警方日前凌晨獲報，致遠一路某餐廳發生糾紛，警方到場時，李、許2人向警告知何的脫序行逕。

李向警方表示，他跟許女來吃宵夜，何就跑來敬酒，順勢想搭訕女方，他們示意何回去，不料就引發他的不滿，先是大聲咒罵，接著又摔酒瓶洩憤，兩人準備離去時，何竟然追出來想要打人，混亂中連許女的頭髮也被他強行拉扯。

警方後依警職法，將喝醉的何男強行帶離實施保護管束，因雙方各自提告，警訊後依妨害自由、傷害等罪法辦。

北投分局呼籲，民眾飲酒應節制，遇有糾紛案件應理性溝通，切勿使用暴力解決問題，警方對於脫序暴力行為，將嚴正執法，絕不寬貸，以維護社會安全秩序。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。