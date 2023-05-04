為鼓勵青年朋友親近動物認識動物更發揮創意玩設計，高雄壽山動物園與國立高雄科技大學攜手合作「2023設計未來式」，辦理動物主題商品提案競賽。日前特別邀請參賽學生至動物園進行一日體驗；除安排參觀園區環境外，也透過保育員動物照護、園內營運商遊客消費特性與人氣商品開發的經驗分享，激發參賽學生設計商品的創作靈感，協助學生讓產品設計能更符合遊客喜好和市場需求。高科大表示，5月1日截止徵件共有52隊計23校101人報名；預計於5月6日下午在校內進行作品審查，後續將透過動物園遊客票選與專家評選，獲選作品將有機會獲得補助來進行商品開發，並於壽山動物園上架販售。

保育員向參賽者介紹侏儒河馬習性。(高雄市觀光局提供)

高雄市觀光局長高閔琳說，感謝高科大「2023設計未來式」選定壽山動物園和動物作為衍生商品設計開發的競賽主題。目前動物園熱銷產品是與知名企業聯名的壽山動物園乖乖和高雄在地品牌不二緻果合作開發的壽山動物園限定款禮盒；然而為能提供遊客更豐富更多樣化選擇，同時也讓青年學子能更近距離認識動物並激發創意，園方也積極與高科大合作、共創雙贏，讓參賽者實地走訪壽山動物園進行動物園一日體驗並進行後續產品開發販售。而所有參賽作品第一階段將由專家評選出10組進入決賽，第二階段則於8月25日至9月9日，由壽山動物園的遊客進行票選，屆時歡迎大家到動物園為喜歡的商品設計投票打氣。

高科大工業設計系助理教授葉恒志認為，產品有多好，不是創作者自己說了算，「設計」需要更貼近社會、場域與消費者，需考量更多面向。參賽學生在參訪歷經518天新動物園運動改造的壽山動物園後，能更加了解動物的生態與習性，對於產品的創作可以更為細膩。來自高師大陳同學說，最深刻的是觀察廊道，不同其他動物園的視角，對於可近距離看到動物覺得很新奇；而就讀高科大陳同學也提到，之前雖來過動物園，但這次透過保育員口述說明動物們小故事後，對於動物的感覺更加立體鮮明，也激發不少設計靈感的想像。

保育員向參賽者介紹白犀牛習性。(高雄市觀光局提供)

在動物園一日體驗的活動中，園方特別安排保育員們解說園區人氣動物習性和小故事，讓參賽學生更加了解園區內動物的行為和不同的習性。例如，屬於雙角犀牛的白犀牛，其雌雄個體均有角，但犀牛角的外觀會因成長及磨角行為而有差異，像是園區母犀牛「寶寶」的角就比公犀牛「犀奇」來的長，牠們會透過聲音來進行溝通，包括鼻子噴氣、咆哮和低頻怒吼聲；而侏儒河馬「圓寶」在2019年於園區出生，是爸爸「秋吉」與媽媽「春圓」愛的結晶，春圓在帶小圓寶的時候母性很好，雖然視力不佳，但能感覺到小圓寶在腳邊，因此會特別注意腳步，就連躺下的時候也是，深怕踏到或壓傷小圓寶等。

壽山動物園的侏儒河馬「秋吉」和「春圓」。(高雄市觀光局提供)

園區營運商向參賽者說明上架商品。(高雄市觀光局提供)

觀光局指出，除動物觀察外，為讓參賽學生的創作品更貼近消費者市場，也安排園內營運商分享商品消費特性與人氣周邊商品開發經驗，讓學生了解第一線商品需求。高科大補充說明，後續將開設專業輔導與實戰培育課程，邀請工藝、文具品牌創業家進行設計輔導、產品設計諮詢等，讓參與的學生在過程中可以更多元且深入的學習商品開發相關的知識與技術，屆時獲選作品也將提供補助金讓學生進行商品開發，同時也會在壽山動物園上架販售。觀光局也認為，這次合作開啟產官學共同協力發掘屬於壽山動物園產品的新模式，未來也將持續尋找合作的夥伴，打造更多元的創意商品。