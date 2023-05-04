一名網友分享，近日有2位日本朋友初次到台灣旅遊，帶著他們去知名百貨地下街吃飯、喝手搖飲，結果竟然雙雙踩雷，朋友喝到手搖飲的反應就跟喝到尿一樣，讓他尷尬到不行，事後到Google評論區查詢，才發現這間店家的評分只有1.2顆星，引起網友討論。

一名網友近日在臉書社團《爆廢公社》上分享，2個日本朋友第一次到台灣玩，離開前想品嘗一下小籠包和珍珠奶茶，本來想帶朋友去鼎泰豐吃飯，但因為約得太突然，臨時訂不到位置，因此就改去一間知名百貨的地下街用餐，沒想到結果卻令人很失望。

原PO表示，找到一間有賣小籠包的店，他們三人花了1000元外帶餐點，結果包裝很醜，食物的味道也一言難盡，小籠包又乾又扁，炒飯、酸辣湯都是冷冷的。事後想去買飲料轉換口味，又遇到態度很差的店員，而且飲料喝起來也讓人大失所望，

原PO指出，後來他上網搜尋那間飲料店，發現Google評論才1.2顆星，上面滿滿的負評，他這才知道這間店根本就是欺負客人的慣犯，而且綠茶淡得跟白開水一樣，日本朋友喝到以後的反應跟喝到尿一樣，讓他尷尬又憤怒。

貼文引起討論，正反兩派網友戰翻，部分網友認為原PO帶著日本友人瘋狂踩雷，就是因為原PO沒有好好做功課，但是也有網友說，那家飲料店是真的雷，飲料很水，店員態度也很不好，「店員訓練要加強，沒人得罪你」、「最低只能一顆星，不然一顆都不想給，真的難喝，這個價位完全不值得」、「店員態度差，沒有同理心」。