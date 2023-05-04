彰化一名男子發現妻子竟與楊姓前男友重新搭上線，2人還多次相約發生性行為，讓他氣得控告楊男侵害配偶權求償撫慰金。彰化地院審結，認為楊男侵權屬實，判須賠償6萬元為適當。可上訴。

判決書指出，男子主張，與妻子於2021年間結婚，婚後育有1名子女，自認婚後相當努力經營夫妻生活及照顧家庭，未料楊姓男子明明知情他妻子已婚，仍多次引誘妻子並邀約外出發生性行為，行為明顯逾越普通朋友正常社交範圍，非一般社會通念所能容忍，侵害他的配偶權甚鉅，故依法向楊姓男子求償30萬元撫慰金。

對此，楊男辯稱，女方結婚前與他曾是男女朋友，而男子提出的對話紀錄為女方婚後的對話，兩人平常就是這樣聊天、開玩笑，自從女方婚後2人就沒有見面過，僅有傳訊息，最近一次聯繫是2021年9月間，女方與他叫車，跟他抱怨家庭及老公，他才會與女方對話。

彰化地院審理時，法官勘驗對話紀錄，發現楊男傳訊，「要不要來我家啊？現在我家沒人欸」、「要不要來台中找我打砲了？」、「打個砲看啥小身材」、「打砲是享受」，女方則回覆「這樣要射哪」，楊男再回應「射外面啊，難道要我內射喔哦？」等語，認定2人的對話內容已非一般熟識友人的對話情節，早已逾越與已婚男女社交行為往來的分寸，達到破壞男子婚姻幸福美滿的程度，認為男子求償有據，酌情後判楊男須賠償6萬元為適當。可上訴。