香港26歲網紅素海霖3月以藝名「繪麗奈」正式進軍日本AV界,寫下新歷史,沒多久22歲香港混血辣模Alice Wong跟隨素海霖的腳步,在台灣拍AV出道,42分鐘的無碼片一上線,立刻掀起討論度,其中有網友整理Alice Wong的4點劣勢,認為素海霖更勝一籌。

Alice Wong是香港、馬來西亞混血兒,長相美艷、身材傲人,作風相當大膽,她進軍台灣AV界與台灣導演Ed Mosaic攜手拍謎片,處女作長達42分鐘且全程無馬賽克,對比素海霖連換3個場景、交手知名男優清水健,Alice Wong只和1位男優在同個場景合作,較為單調,但尺度超越素海霖。

影片一上架,立刻吸引網友觀看,但難免被拿來跟素海霖比較,網友列出4點批評Alice Wong在片中的身材、表現,包括「有明顯刺青易令人出戲」、「身體皮膚不夠白皙、光滑,臀部有大大小小的黑印」、「影片的燈光和場景都很普通、單調」、「片中沒說廣東話,少了親切感」,相較之下覺得素海霖的作品更好看。

面對負評,Alice Wong曾透過IG回應:「AV是大家一定會看的,想拍AV有什麼奇怪的呢?能夠完成我一生想做的事,拍一個小AV已經好開心好滿足,又不是作奸犯科」,更認為AV女優也是人,人人都會做愛,大家可選擇看或不看,不懂有什麼好批評。隨後Alice Wong亦表示,被講身材太胖她可以減,其他廢話就不會理睬,更強調「I don’t need you to tell me anything」,十分做自己。