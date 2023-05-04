香港26歲網紅素海霖3月以藝名「繪麗奈」正式進軍日本AV界，寫下新歷史，沒多久22歲香港混血辣模Alice Wong跟隨素海霖的腳步，在台灣拍AV出道，42分鐘的無碼片一上線，立刻掀起討論度，其中有網友整理Alice Wong的4點劣勢，認為素海霖更勝一籌。

Alice Wong是香港、馬來西亞混血兒，長相美艷、身材傲人，作風相當大膽，她進軍台灣AV界與台灣導演Ed Mosaic攜手拍謎片，處女作長達42分鐘且全程無馬賽克，對比素海霖連換3個場景、交手知名男優清水健，Alice Wong只和1位男優在同個場景合作，較為單調，但尺度超越素海霖。

影片一上架，立刻吸引網友觀看，但難免被拿來跟素海霖比較，網友列出4點批評Alice Wong在片中的身材、表現，包括「有明顯刺青易令人出戲」、「身體皮膚不夠白皙、光滑，臀部有大大小小的黑印」、「影片的燈光和場景都很普通、單調」、「片中沒說廣東話，少了親切感」，相較之下覺得素海霖的作品更好看。

面對負評，Alice Wong曾透過IG回應：「AV是大家一定會看的，想拍AV有什麼奇怪的呢？能夠完成我一生想做的事，拍一個小AV已經好開心好滿足，又不是作奸犯科」，更認為AV女優也是人，人人都會做愛，大家可選擇看或不看，不懂有什麼好批評。隨後Alice Wong亦表示，被講身材太胖她可以減，其他廢話就不會理睬，更強調「I don’t need you to tell me anything」，十分做自己。