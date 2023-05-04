花蓮南區某國小上周傳出男老師疑有霸凌學生行為，全案進入調查程序，該師暫時停聘3個月，不過家長卻控訴校方調查前夕帶風向，企圖混淆學生想法，今到校門口舉牌無聲抗議。（羅亦晽攝）

花蓮南區某國小上周傳出男老師疑有霸凌學生行為，不僅在課堂上摔書本，還在學生面前持剪刀筆畫，全案進入調查程序，該師暫時停聘3個月。不過家長今卻控訴校方調查前夕帶風向，指事件是由另名老師引起，並非該名男老師，企圖混淆學生想法，痛批學校還要用多少手段掩蓋事實。校方強調，全案已進入調查程序，將依結果辦理，並未對帶風向一事多加說明。

據了解，該名男老師去年8月到校任職後，對2名男學生摔書本、椅子、丟學生鉛筆盒、拿愛的小手打桌子威嚇等不當的行為，今年3月更因學生調皮拿剪刀對著球，就拿剪刀對孩子眼睛、脖子比畫，事後再推稱「模仿孩子行為」。

由於疑似霸凌事件發生後，校方似乎未有動作，引發學生家長不滿，上月28日在人本基金會陪同下，到花蓮縣議會陳情，要求教育處與校方處理，經學校依校園霸凌防制準則規定，召開防制校園霸凌因應小組會議，決議該師本月1日起暫時停聘3月，並組調查小組進行調查。

該校家長會長潘妤蓁與該生家長等人，今上午學校門口舉牌無聲抗議，指出校方調查前夕在校內帶風向，企圖混淆學生想法，質疑用意為何，希望教育處能降低行政干低，還給家長與學生乾淨的調查過程及校園。

潘妤蓁說，昨天孩子告訴她，校長向受害學生說整起事件都是另名老師的錯，並非該名男老師的問題，且校長協會9名校長包括該校校長前幾天到頭目家，希望他們能將事情壓下來，不過3位頭目卻認為，若校方未妥善處理，將召開部落會議解決問題。

「校方很明顯就是包庇該名男老師」，潘妤蓁認為，校長與該名男老師應要向學生道歉，而非「冷處理」或教唆孩子說謊並向老師道歉，痛批校方不僅處理態度差，事情曝光後還不承認錯誤，「到底要用多少文字掩蓋事實」，暫時停聘處分並非家長要的結果，希望他能退出校園。

校方表示，霸凌防治小組今會到校召開會議，程序已進入調查階段，將依結果及相關規定辦理，不過全案已進入調查，詳細內容不便說明。上月28日召開校評會，依法暫時停聘該名男老師3個月，靜候調查結果。至於校長與校長協會到頭目家一事，校方坦承確有此事，不過內容不便說明。

教育處則說，目前學校正進行調查階段，由學校外聘委員組成調查小組，訪談教職員生與教長，待調查報告完成後，教育處才會做後續了解，調查期間並不會介入與干涉。