中國外交部長秦剛訪問緬甸後，將繼續轉往巴基斯坦訪問，中國外交部表示，秦剛此行是將會見巴國家領導人，並與巴基斯坦外長札達里（Bilawal Bhutto-Zardari）共同主持第四次中巴外長戰略對話。秦剛還將出席第五次中阿巴三方外長對話。

中國外交部表示，此次是秦剛國務委員兼外長首次訪問巴基斯坦，也是中巴高層近期密集互動的重要一環。訪問期間，秦剛國務委員兼外長將會見巴國家領導人，並與巴外長札達里共同主持第四次中巴外長戰略對話，就兩國關係和國際地區形勢進行面對面深入溝通。

中國外交部稱，中國和巴基斯坦互為全天候戰略合作夥伴和「鐵桿」朋友，兩國友誼歷久彌堅。去年11月巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）成功訪華，兩國領導人一道為中巴關係發展指明方向。兩國總理4月27日剛剛舉行通話。

中國外交部表示，中方期待通過此訪推動落實兩國領導人達成的重要共識，進一步深化中巴戰略溝通和務實合作，推動構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，為地區乃至世界貢獻積極力量。

此外，秦剛此次訪巴期間也將出席第五次中阿巴三方外長對話。而此前秦剛才在烏茲別克撒馬爾罕出席第四次阿富汗鄰國外長會、阿富汗鄰國、阿富汗外長對話，主持召開中俄巴伊四國外長阿富汗問題第二次非正式會議。

中國外交部強調，當前，阿富汗人民已經度過最困難時期，但仍面臨嚴峻挑戰，亟需外界更多支持和幫助。國際社會應加強同阿臨時政府的接觸對話，支援其重建發展，引導其包容建政、溫和施政、睦鄰友好、堅決反恐。

中國外交部表明，阿富汗鄰國外長會和中阿巴三方外長對話都是開展涉阿問題交流合作的重要平台，有助於凝聚地區國家在阿問題上的共識。中方期待通過此次中阿巴三方外長對話，與阿巴兩國就阿局勢及三方合作等交換意見，擴大三國共識，鞏固三方互信，攜手致力於促進地區和平穩定和發展繁榮。