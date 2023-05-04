今年大陸「五一」各大景區開啟「人從眾」模式。出門在外，出現物品遺失在所難免，尤其遊湖時經常出現手機等物品掉落水中，而近日一則「遊客手機掉西湖被要1500元打撈費」影片更是衝上熱搜。就有遊客發布影片表示，手機掉到西湖被一位衣服上寫著「應急救援」的男子開價1500元（人民幣，下同）起，並稱若未撈起則半價。

這位下水撈手機的男子，據《錢江晚報》3日報導是今年40歲的黃易勇，來自湖南郴州，曾幹了20年鋼筋工，從去年3月轉行做潛水打撈，曾在廣東當過兵的他水性極好，並在西湖邊打撈遊客掉落的物品。

黃易勇表示，具體價格視物品的貴重程度而定，手機一般每單1500至2000元不等，平常一天可以接2到3單。時值旅遊高峰則每天5到6單，自述好的時候日收入可以達到約1萬元。但他說每個月要給老家妻子和5個孩子寄1萬多元的生活費，負擔也不小。

對此，大陸網友看法不一，有人認為錢收的很合理。也有人認為價格太高，且真要打撈還是得找景區工作人員。但多數仍認為只要是雙方提前商量好的價格就沒問題。

針對遊客質疑打撈費太貴，黃易勇解釋說，水下打撈是個高危行業，需要專業的技能，設備投入也很大。另從打撈師角度來看，潛水打撈不僅需要費大量時間和精力，也需要專業技能和設備，如果設備不足的話，生命健康會受到極大的威脅。也往往需要支付高額的保險費。

對此，西湖景區已組織相關部門調查核實，初步查明影片的打撈人員不是景區應急救援隊伍中的工作人員，如存在違規違法行為將會及時處置。

值得注意的是，西湖邊有一支被群眾稱作「西湖撈哥」的民警隊伍，4月底剛被央視報導過。如果遊客物品掉落湖裡會來提供幫助，有自製的「打撈神器」，透過打撈桿上有攝影鏡頭看到水下的情況，幫忙將掉落水中的物品撈起。粗略統計從2020年到現在，幫忙西湖景區打撈各類物品880多件，總價值450多萬元。