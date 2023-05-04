祥和素粽系列。(圖片提供／祥和蔬食)

母親節尚未過完，各大五星飯店與超商量販店通路，紛紛搶推端午節早鳥預購優惠，素食界唯一連續五年榮獲台北米其林必比登推薦的「祥和蔬食」餐廳，除了基本川味三杯粽外，今年更是推出重量級【粽合你薏】限量優惠組、台式經典北部粽、蜜芋甜粽，一次滿足全家人愛挑嘴的胃。

祥和三杯杏鮑素粽系列。(圖片提供／祥和蔬食)

祥和蔬食經典素粽【三杯杏鮑素粽系列】（每包五顆NT$680元），自推出以來始終保有好口碑；製作過程依循古法炒料，堅持純手工製作，選用特級杏鮑菇及清甜黃金板栗，搭配祥和獨道的三杯塔香風味，用料實在、內餡豐富，掀開粽葉香氣四溢，吮指回味無窮的好滋味。三杯素粽有原味、辣味可選擇，近年更分別經由媒體評比，榮獲台灣素粽亞軍、季軍的殊榮，端午檔期更是一袋難求；喜歡吃重口味的人，推薦試試三杯辣味素粽。

今年祥和蔬食加碼推出全新口味的台式經典素粽（每包五顆NT$680元）、紫米蜜芋甜粽（每包兩顆NT$198元），兩款新品提供給不同客層的素食粽選擇，以滿足大眾多元需求。

祥和台式經典素粽。(圖片提供／祥和蔬食)

【祥和台式經典素粽】依循台灣北部粽傳統手法製作，選用花東有機種植糯米與本土安心花生，純手工製作，用料實在、口感層次豐富。經典內餡蘿蔔乾、香菇、栗子、土豆層層堆疊，喜愛傳統台式素粽的消費者絕不容錯過。

祥和紫米蜜芋甜粽。(圖片提供／祥和蔬食)

甜食黨看過來，今年祥和所推出的甜粽，千萬不能錯過！【祥和紫米蜜芋甜粽】是主廚精心選用花東特產有機圓糯米及黑糯米，兩款米種以黃金比例調和，米粒顆顆飽滿、米香濃郁，再搭配台中大甲的芋頭來製做內餡，芋香飄逸、口感綿密，甜而不膩、滿足味蕾多層次享受。

祥和四神湯。(圖片提供／祥和蔬食)

除了大啖應景美味素粽外，祥和蔬食也推出符合節氣的養身湯品【四神湯】（$580，1,000g/包），採用上等去芯蓮子，搭配芡實、茯苓等多種中藥材，再加入大量精選腰果，慢火熬煮6小時以上，滿滿一鍋醇厚濃郁的養生精華，是溫和潤口、養心安神的最佳湯品。對於春夏轉換的時節來說，四神湯具有良好的排濕氣效果外，同時也補養脾胃。

祥和官網限量優惠套組-粽合你薏。(圖片提供／祥和蔬食)

祥和蔬食今年素粽很不一樣！用心加碼回饋每位顧客，特別推出祥和官網限量的優惠套組-粽合你薏 （一套組1,260元），內容包括：祥和特製鹹粽1包5入(口味3選1)、超人氣祥和四神湯1包(1000g/包)、祥和紫米蜜芋甜粽1包（2入/包）。豐富的內容不僅讓人大快朵頤又養身，過節送禮體面又貼心。另外，還提供顧客們更方便的服務，即日起，祥和蔬食除了在祥和鎮江店及慶城店訂購端午素粽外，也可登入祥和的官方網站訂購，提供貼心的滿額免費低溫冷凍宅配到府的服務，讓每個素食愛好者能吃好吃滿外，還能省荷包過佳節。

相關詳情，請至祥和官網:https://www.serenity.com.tw。