【沙丘：第二部】官方預告，今年11月 大銀幕敬請期待，取自「華納兄弟台灣」若有移除請見諒

導演丹尼維勒納夫執導的電影「沙丘」2021年上映，全球賣破新台幣61億元。片商今天宣布第二部將於11月1日在台灣上映，導演預告第二部曲將會是部「史詩級的戰爭電影」。

「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）今天發布新預告，提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）飾演的保羅亞崔迪騎上巨大沙蟲，獲得全新的力量，成為新的領袖。故事將由探索保羅亞崔迪的偉旅程，他和辛蒂亞（Zendaya）飾演的荃妮及弗瑞曼人聯手，對毀滅他家族的陰謀者展開報復。

導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）日前出席「Cinema Con電影博覽會」時，帶著「沙丘」演員「甜茶」提摩西夏勒梅及女主角辛蒂亞一起出席。導演丹尼維勒納夫表示，第二部曲不僅更緊湊，且全片100%使用IMAX攝影機拍攝，超越第一部曲。丹尼維勒納夫形容，第二部曲將會是由動作驅動的戰爭史詩電影，將會看見提摩西夏勒梅的角色如何成為一名領袖。

第二部將有曾以「貓王艾維斯」摘下金球獎影帝的奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、「二代黑寡婦」弗洛倫斯佩悠（Florence Pugh）、克里斯多夫華肯（Christopher Walken）加入，並在布達佩斯、阿布達比、約旦和義大利等地取景，預計11月1日在台灣上映。（編輯：李亨山）1120504