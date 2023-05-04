美國今天批准全球第一支呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus, RSV）疫苗，這是數十年來尋求保護脆弱族群免於感染這種常見疾病的最高成果。

法新社報導，英國葛蘭素史克藥廠（GSK）的Arexvy疫苗獲准可讓60歲以上成人接種，輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）與莫德納（Moderna）等藥廠研發的類似疫苗預計不久後也將獲得核准。

美國食品暨藥物管理局（FDA）高階官員馬克斯（Peter Marks）在聲明中說：「今天批准第一支RSV疫苗是一項重要的公衛成就，可預防民眾感染一種可能威脅性命的疾病。」

葛蘭素史克藥廠科學長伍德（Tony Wood）又說，這項決定是「我們努力降低RSV嚴重負擔的轉捩點」。

RSV是一種常見病毒，通常會引發輕微、類似感冒的症狀，但嬰兒與老人可能會出現重症，免疫系統衰弱與有基礎疾病的人也是，嚴重的話可能引發肺炎與支氣管炎。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），RSV導致約6萬到12萬名65歲以上患者住院，以及6000到1萬名65歲以上長者死亡。

最近幾年民眾對RSV的關注升高，部分是因為過去兩年冬季RSV病毒株在醫療系統肆虐。

RSV與流行性感冒的感染率在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間下滑，但在限制措施解除後又攀升，其中年幼孩童病例較多。

各大藥廠多年來都在追求研發RSV疫苗。根據報告，有鑒於最近在疫苗開發上成功取得突破，分析人士預測RSV疫苗市場價值未來10年可能破100億美元。

葛蘭素史克藥廠的疫苗含有病毒亞單位（subunit）或部分病毒，以協助訓練免疫系統在遇到真正病毒侵入時該如何反應。

Arexvy疫苗是根據一項針對2萬5000多名60歲以上成人的研究獲得批准，研究顯示施打單劑RSV疫苗後，預防RSV引發疾病的有效性為83%，預防重症的有效性超過94%。

研究人員將持續追蹤受試者狀況，以評估疫苗的防護時間，以及施打更多劑的安全性與效力。

最常見的副作用包括注射部位疼痛、疲勞、肌肉痠痛、頭痛與關節僵硬。心律不整是較不常見的副作用，有10名Arexvy疫苗接種者出現這種狀況，施打安慰劑受試者中有4人心律不整。

研究人員也在另兩項RSV疫苗研究中發現安全問題，同樣有約2500名60歲以上族群參與。在其中一項研究中，有兩名受試者出現一種罕見的發炎症狀，會影響腦部與脊髓，其中一人死亡。

在另一項研究中，有一名參與者出現格林-巴利症候群（Guillain-Barre syndrome），也就是免疫系統會損害神經細胞，造成肌肉無力、有時候還會癱瘓。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）上週建議批准葛蘭素史克藥廠的Arexvy疫苗。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）通常會正式跟進歐盟藥管局的正面意見。

輝瑞先前預期FDA今年5月將對其RSV疫苗做出決定，同樣是60歲以上接種的疫苗。

莫德納今年1月表示希望其RSV疫苗能獲批准，以趕得及在今年北半球進入冬季時供民眾施打。

此外，還有其他公司也在研發RSV疫苗。去年，歐盟批准了針對RSV的預防性抗體療法，是由英國與瑞典合資的阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）和法國賽諾菲集團（Sanofi）研發，能提供短暫的保護。