據自由亞洲電台引述路透社報導，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）週三（5月3日）表示，儘管世界上兩個最大的溫室氣體排放國之間的外交關係仍然緊張，但中國大陸已經邀請他在近期內訪問，就避免全球氣候變化危機進行會談。

凱瑞在柏林舉行的全球變暖會議間隙接受路透社專訪時說，美國和中國大陸必須合作應對氣候變化，並補充說「每個人都應該感到被迫加快工作」。

凱瑞說，美國總統拜登已經授權他與中國大陸進行會晤，但時間仍有待確定，某些問題仍須澄清。凱瑞補充說，例如，中國大陸首先必須發佈其減少甲烷排放的計劃，並推進擺脫煤炭的過渡。

「這必須是合作性的，儘管確實存在其他分歧」，美國前國務卿凱瑞說，「這不是一個雙邊問題。這是對每個國家的每個人的普遍的全球威脅。」

在提到美國和中國大陸時，凱瑞補充說：「兩個最大的經濟體，這個問題的最大貢獻者，需要能夠走到一起，努力幫助解決這個問題。」

凱瑞說，美國也許能夠在甲烷戰略上幫助中國大陸，中國大陸政府本應在去年宣佈這一政策，但沒有這樣做。

中國大陸去年短暫中止了與美國在氣候、安全和其他領域的會談，以回應美國眾議院當時的議長裴洛西對台灣的訪問。

儘管中國大陸後來恢復了這些會談，但在今年2月初美國空軍打下中國大陸高空偵察氣球後，兩國關係再次交惡，這促使國務卿布林肯（Antony Blinken）延後了對北京的預定訪問。此後，美國國務院表示希望重新安排布林肯的訪問，儘管還沒有確定日期。

布林肯5月3日接受美國媒體《華盛頓郵報》（Washington Post）訪問時表示，他希望可以重新安排在今年訪問中國大陸。

凱瑞對路透社說，就在一兩個星期前，他與中國大陸同行謝振華進行了一次線上對話。凱瑞說，他還與參加德國外交部在柏林舉辦的彼得斯堡氣候對話的中國大陸代表進行了簡短的交談。