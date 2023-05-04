英國女王伊莉莎白二世去年辭世，享耆壽96歲，女王的長壽秘訣是「麥得飲食」（MIND Diet）；對此，營養師李婉萍直言，麥得飲食不只能預防失智，也有助減肥及降三高，還可使大腦年輕7.5歲。

李婉萍在臉書發文表示，目前已經有許多研究顯示，食物會影響大腦的記憶力、思考及認知能力，近年學者亦指出，實踐麥得飲食，可能有機會預防或延緩癡呆症狀。

李婉萍解釋，麥得飲食是將「地中海飲食」和「得舒（DASH）飲食」加以混合的一種飲食模式；一份追蹤將近5年的研究指出，嚴格遵守麥得飲食的受試者和未堅持此種飲食的人相比，大腦年輕7.5歲，罹患阿茲海默症的風險可降低53％，能減緩認知能力下降的速度。

李婉萍列出麥得飲食菜單，包括每天至少3份全穀物、2份蔬菜（其中1份應為綠葉蔬菜）；每周至少2份莓果、雞鴨鵝等禽肉至少2次、魚至少1次（不可油炸）、豆類至少3次，且料理以橄欖油為主。另外，每周至少攝取5次堅果，每天喝1杯葡萄酒或其他酒精飲料。

為避免不健康飲食對大腦造成破壞，也有幾種食物攝取量要注意，像是每周不能吃超過4次紅肉、1次油炸物、1次起司、5次糕點或糖果；少吃奶油及人造奶油，每天份量不超過1大匙。

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