保外就醫中的前總統陳水扁為兒子陳致中被褫奪參政權，2日赴總統府、立法院等處請願，遭質疑「踩紅線」，違反保外就醫規定。國民黨立委賴士葆轟，陳水扁踐踏法務部的尊嚴，陳水扁類似這樣的踩紅線過去7年有33次，哪一次不是雷聲大雨點小，不了了之，都是政治決定。法務部長蔡清祥4日在立法院答詢時表示，矯正署會嚴正處理。

對於陳水扁保外就醫身分有無問題？蔡清祥今受訪時表示，之前已做過認定，目前要看有沒有遵守保外就醫的規定，台中監獄本於權責會理。

賴士葆今天在立法院司法及法制委員會質詢時表示，看到陳水扁活力十足、炮火四射，為兒子強調更生人應該給他從政的機會，先不管其的訴求有沒有道理，外界一直在看的是，陳水扁明明就違反受刑人保外就醫管理辦法，中監的四不原則，「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」。

賴士葆轟，陳水扁前天大喇喇的媒體採訪，不談政治，扁談的就政治；不演講，講這麼大聲；不上台，還跟民進黨團開記者會，看到陳水扁這種行為，「我替你汗顏」，任由陳水扁踐踏法務部的尊嚴、踐踏中監，次長蔡碧仲一推二百五，推給中監。

蔡清祥回應，因為權責單位確實是在台中監獄，陳水扁是負責保外就醫的受刑人，中監是所屬再所屬的單位，當然法務部長要負責所屬機關所有的責任，他都要了解，但是他也要尊重權責單位初步處理的報告，看中監處理速度，搜集事證、調查完畢後，向上級矯正署報告，矯正署討論後才會讓他知道結果。

賴士葆質疑，陳水扁類似這樣的踩紅線過去7年有33次，有人講34次，哪一次不是雷聲大雨點小，不了了之，司法系統碰到陳水扁就轉彎、司法部就矮半截，法務部不見了，外界對這個事情耿耿於懷，帳都算在蔡清祥身上，不要講中監。蔡強調，法務部當然要依法行政，依規定來走，自己又是實務工作者的檢察官出生，當然一定要遵守法律規定。

賴士葆追問此事要跟行政院長陳建仁報告嗎？蔡答覆，權責單位分得很清楚，在第二次追問下，沉默未回應，賴士葆痛批，要不要跟陳建仁報告還猶豫嗎？當然不用啊，法務部只是獨立的，如果要報告就是法務部為政治服務。

蔡指出，社會的輿情，有重大的事件當然要報告，這個不用我報告，報紙都寫得那麼清楚了，陳建仁也尊重權責單位。

賴士葆認為，中監處理，就是蔡要概括承受，現在法務部尊嚴被踐踏，第一個炮火就向蔡，過去7年33次中間一樣這樣處理都不了了之，都是政治決定。蔡回應，矯正署會根據台中監獄的報告做嚴正的處理，照法律的規定做他該做的事情。

賴士葆要求， 1周內將報告給立法院，蔡清祥表示，會盡量要求矯正署。