澳洲一名24歲男大生肖雷（Alex Shorey）去年來台就讀華語班，未料今年4月在台因接觸到老鼠藥（超級華法林）中毒，病況一度危急，其家屬曾指控疑似是吃台灣路邊小吃所致，之後募款獲得400多萬台幣後，已於昨日（3日）搭乘醫療專機回澳洲，原本以為該案告一段落，但《英國每日郵報》報導，台灣警方已在調查該案是否為「犯罪意圖」的行為。

引發外界關注的澳洲生誤食老鼠藥中毒案，其家屬原本認為可能是肖雷誤食遭老鼠藥污染的台灣小吃，但收治肖雷的台北醫學院附設醫院後來轉述肖雷親口說法，指接觸到老鼠藥和小吃無關，但還是引發小吃業者砲轟，砲轟因老鼠藥硬如石頭，成人不可能誤食導致命危。

此外，台大醫院急診醫師李建璋也於臉書貼文表示，成人誤食老鼠藥的機率很低，根據文獻及他個人的臨床經驗，因老鼠藥中毒的可能有他殺、輕生、精神疾病所引起。呼吸胸腔重症科醫師陶宏洋也投稿《聯合報》表示，依美國食品藥物管理局（FDA）2018年的警示，數百人因不明原因出血，調查發現，是因使用沾染老鼠藥的合成大麻。

此案多處啟人疑竇，而肖雷已於3日早上搭乘醫療專機返回澳洲。但《英國每日郵報》以「令人費解的案件發生了戲劇性的轉折」（Dramatc twist in the baffling case）為題報導，台灣警方正在調查此案是否屬於犯罪意圖的行為。

該篇報導指出，肖雷的家人最初懷疑毒藥是在受污染的街頭食物中，但他們透露台灣警方也在調查是否是「故意施用的 （deliberately administered）」。肖雷先生的叔叔羅斯·肖雷-基特森告訴澳洲媒體7News，「目前這一切都是推測，但能證實的是毒藥所引起的。」

此外，根據澳洲天空新聞《Sky News Australia》報導，肖雷於當地時間3日晚間10時15分降落布里斯本機場，他接受25分鐘評估，接著被救護車送往雅麗珊郡主醫院（Princess Alexandria Hospital）。