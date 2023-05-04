隨疫情逐漸平緩，廟會遶境活動與參與人數（陣頭）也趨頻繁與增多，6日淡水老街有百年歷史的福佑宮將舉行遶境祈福活動，淡水警分局物防止不法分子藉機滋事，除期前與主辦單位召開遶境期前約制會議簽立優質遶境活動公約外，也針對轄內包含公廟在內的幫派活動處所，進行臨檢查察，強力約制、告誡參與陣頭，務必配合警方管制措施。

淡水警方指出，為保障地方民俗活動能順利舉行，防制幫派份子或宮廟團體為壯大聲勢，於遶境期間藉機動員參加，進而衍生脫序或其他治安滋擾事件，警方也先在2、3二日分別規劃日間、夜間不同時段擴大臨檢勤務。

淡水警方表示，對於廟會遶境期間，陣頭發生脫序、違法行為，如發生打架鬥毆情事，警方將運用優勢警力依法處置外，對於員警於現場處置時面對滋事群眾，淡水警分局長陳保緒除要求同仁務必強力執法外，更運用至派出所慰勤與擴大臨檢勤教時，親自示範架離法與演練應對作為，並要求分局技術教官，蒐集他單位遶境活動時所發生脫序狀況新聞影片當案例，指導同仁「以練代戰」，隨時做好準備因應，熟練運用隨警棍、防暴盾牌、辣椒水等身防護裝備，得以在衝突發生第一時間，能以最快、最短、最有效的方式，將狀況壓制與排除。

淡水警方呼籲，各宮廟參與遶境人士務必配合主辦單位與警方管制措施，如有打架鬧事等不法情事，一律以現行犯逮捕，絕不容許滋事分子趁廟會活動擾亂秩序，警方絕對嚴正執法，全力防制暴力案件發生。