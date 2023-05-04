台南市視障愛樂合唱團「有愛無礙」愛心巡演走進校園、醫院、監獄等地散播能量與愛心，30年來，巡迴場次超過600場，昨天巡迴到台南一中，不只帶來美妙音樂饗宴，視障音樂家更以自身行動，傳達不向命運低頭的精神，為學子們做了最佳生命教育。

台南市愛樂視障合唱團「有愛無礙」校園愛心巡演，自4月25日起至5月8日，前進台南市10所學校演唱，最後一場於5月8日上午至青草國小演出，下半年則安排到台東、鹿野、 關山、池上等地演唱。

知名聲樂家、南一中校友黃南海博士於1992年創立台南市視障愛樂合唱團，並由黃南海夫人王淑汝老師擔任主持人，30年來前進監獄、校園、教會、醫院、廟堂、活動中心、街角、文化中心、災區等地巡迴演出，散播生命能量與愛心。

黃南海自幼展露音樂天份，就讀南一中獲校內聲樂比賽第一名，進軍台南市聲樂獨唱比賽，開始拜師學習，不斷精進，大學時即已舉辦個人獨唱音樂會，名噪海內外。熱愛音樂的黃南海自年少一直延續至今，1979年成立愛樂藝術中心，開始推廣社會音樂教育，1981年創辦台南市愛樂合唱團及台南市愛樂兒童合唱團。

「這是孤獨的旅程，但我希望拋磚引玉，喚醒國人，不要看輕自己的文化。」黃南海發願將音樂化為大愛，1992年進一步創立台南市愛樂視障合唱團，將樂音傳播給罕見疾病病友、玻璃娃娃病友、高齡朋友、偏鄉、校園與災區，他甚至把音樂帶給受刑人，他更擔任樹德合唱團指導，服務監獄長達28年。

黃南海說，視障愛樂合唱團人數雖少，卻能唱出大大的感動，「我們的音樂會，要讓愛與歌走在你我心靈中間。」此次巡演來到南一中，希望為學子帶來更多愛與包容的陶冶，啟迪人文精神與大愛的關懷。他說，學校是希望之地，上半年演出10場，都選在校園，希望種子落地後，為社會帶來更多信心。」