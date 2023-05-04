累計京城銀前4月自結合併淨收益27.25億元、年增達2.78倍，稅前淨利15.26億元、年增達2.3倍，稅後淨利11.96億元、年增達4.66倍，稅前每股盈餘1.37元、稅後每股盈餘1.08元，營運表現顯著回升。

觀察京城銀4月利息淨收益4.86億元，月增4.6％、年減6.21％，手續費淨收益1.48億元，月減達40.63％、年減達22.47％，但其他淨收益0.35億元，較3月虧損5.56億元、去年同期虧損5.89億元大幅好轉。

累計京城銀前4月利息淨收益18.89億元、年減4.62％，手續費淨收益7.06億元、年減5.02％，但其他淨收益1.29億元，較去年同期虧損達20.04億元大幅好轉，為帶動整體獲利顯著回升關鍵。

京城銀表示，去年同期因俄烏戰爭認列較多金融資產評價損失，亦因資本市場波動認列較多金融資產減損損失，今年受此因素影響程度相對較輕。截至4月底，京城銀逾放比0.02％，逾放覆蓋率8233.19％，整體放款覆蓋率1.48％，均維持優異水準。

儘管疫情管制鬆綁、邊境解封吸引觀光客來台、政府普發現金等利多，但受制外貿及投資動能低弱，台灣景氣燈號已連5月藍燈，政治面則有中國軍機擾台頻率增加、美菲聯合軍演等事件。為因應政經環境不穩定局勢，京城銀重新審視投資策略，並持續維護資產品質。

京城銀董事長戴誠志先前法說時即表示，今年營運將恢復過往策略，聚焦調整存放款結構，對股債市投資收益看法亦趨守、維持穩健策略，在存放利差回升、受提列減損影響減少下，有助獲利表現改善。

在證交所最新的第9屆公司治理評鑑結果中，京城銀在928家受評上市公司中連6年入列前5％企業、同時名列上市櫃「金融保險類」公司前10％。京城銀表示，此次評鑑結果鼓勵該行繼續堅持高標準的公司治理標準，確保持續提供優質的金融產品和服務。