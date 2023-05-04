《俗女養成記》導演嚴藝文與《親愛的房客》導演鄭有傑，兩位不但很會導戲，皆入圍過金鐘獎最佳導演，他們同時也是表現十分亮眼的演員，兩人日前一同接受鏡電視節目《誰來演戲之圓桌對談》訪問，分享許多又演又導的心境。

鄭有傑就自曝導戲時會不自覺的變成「導演王小棣」模式，「說戲時一不小心就比演員還投入，演員還沒哭，我就先哭了，用我的情緒渲染演員」。拿過金鐘視后的嚴藝文更說，至今還沒有認為自己就是導演，「我覺得就只是工作型態不同罷了」。

嚴藝文早在2015年就拿到金鐘視后肯定，演而優則導的她，在叫好又叫座的《俗女》系列之後，已著手進行籌導新的影集。她說自己當導演時的優點，「應該是很能感同身受，我會讓演員知道，我跟他們是在同一陣線的，你不用怕犯錯，因為我會比他們先錯」，講完嚴藝文自己忍不住大笑。

直接告白說自己很喜歡電影、喜歡拍片的鄭有傑則形容，演員像短跑，當導演則是跑馬拉松，「而且是全馬，從劇本開發、拍攝到甚至後期、行銷我都會參與，當導演真的是比較累」。講完，一旁嚴藝文直笑著說：「你用『比較』真的很仁慈，你能這樣（心態）真的健康。」該集於明天下午4點在MOD 508台及YouTube鏡新聞頻道播出。