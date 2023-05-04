「加強國防合作協議」（EDCA）使美國軍隊可在菲律賓輪駐，並在菲國基地興建設施。

南海與台灣海峽情勢緊張下，美菲兩國安全合作進一步升級。正在美國訪問的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）美國時間3日前往拜會五角大廈，菲律賓總統通訊辦公室表示，小馬可仕成為美國總統拜登任內，五角大廈首度以全軍禮迎接的外國元首。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）向小馬可仕重申華府保衛菲律賓的承諾。

他表示：「拜登總統已明確表示，我們保衛菲律賓的承諾堅若磐石。讓我向你重申，我們的共同防禦條約適用於在太平洋，包括南海任何地方對我們的武裝部隊、海巡隊船隻、政府船舶或飛機的武裝攻擊。」

奧斯汀說：「所以，總統先生，別搞錯了（make no mistake），無論在南海或該地區其他地方，我們永遠是你們的後盾。」

馬尼拉當局4月下旬表示，兩艘中國海警船分別在仁愛礁附近對菲國海巡隊巡邏艦展現「挑釁行為」，還險些與菲方巡邏艦相撞。這是菲律賓和中國在南海爭議海域最新一起衝突事件。

奧斯汀說，菲律賓是美國不可或缺的朋友和盟友， 「我們的同盟根植於我們共同的民主價值觀」。

美菲4月下旬剛結束「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，本屆軍演是歷來規模最大、最複雜的肩並肩演習，共1萬7000多名菲律賓、美國和澳洲軍人參與，在空中、陸地、海上，以及首度在網路空間裡並肩訓練。

小馬可仕還親自檢閱實彈軍演，目睹美菲軍隊演練擊沉一艘面向南海的假想敵艦。

小馬可仕說，讓菲美兩國已經開始的交流「持續下去非常重要。我展望菲律賓和美國之間將迎來非常光明的未來」。

美國國防部也公布兩國新制定的「雙邊防務準則」。準則指出，若在太平洋，包括南海任何地方對美菲兩國政府船舶、飛機或武裝部隊，包括海巡隊發動武裝攻擊，1951年美菲共同防禦條約（MDT）的共同防禦承諾將因此啟動。

美國國防部表示，意識到威脅可能出現在陸地、海上、空中、太空和網路空間裡，以不對稱、混合、非常規戰爭和灰色地帶戰術等形式出現，這項準則為兩國在常規和非常規領域建立聯合作戰能力指明了方向。

美方指出，這項準則旨在強化美國和菲律賓「在不斷變化的安全環境中的聯合威懾」，目標包括重申「美菲共同防禦條約」應對當前和新出現威脅的相關性；在同盟框架內培養兩國對角色、使命和能力的共同理解，以因應地區和全球安全挑戰；推動雙邊安全和防務合作所有領域的共同努力，以持續關注主要的地區安全問題。

美菲雙方將合作推動菲律賓國防現代化，確定優先防禦平台和部隊組合，以「強化聯合威懾和抵抗脅迫的能力」；優先採購來自美國及菲律賓國防採購和資助計畫的聯合戰力防禦平台；並擴大教育和培訓交流、演習等非裝備防禦能力建設的投資。

美菲雙邊演習和活動未來會圍繞於提升打擊「任何國家武裝攻擊及太空和網路空間威脅的綜合能力」，擴大演習的範圍、規模和複雜性；擴大海上安全和海域意識合作，持續美菲聯合巡邏等聯合海上活動；深化「加強國防合作協議」合作以加強聯合戰力，包括改善基礎設施、強化設施的聯合使用、提升海上安全、海域意識及人道主義援助和救災能力，以及美軍輪調進入美菲兩國商定據點。

菲美兩國4月初宣布，在原本開放美軍建設權限的5處軍事基地外，新增的4處菲律賓戰略據點位置，包括菲律賓東北部一座機場、距台灣僅約400公里的海軍基地及一處陸軍軍營。北京當局對此表達不滿，指美國打算利用這些據點干涉台海局勢。

另外，美菲將擴大對兩國和平與安全威脅早期指標的資訊共享；與其他部門和機構合作，努力達到即時資訊共享，深化美菲聯合行動和業務協調能力，並磋商兩國保護機密國防和軍事資訊的政策、做法和程序，加強資訊安全。