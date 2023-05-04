法新社報導，根據荷蘭國家通訊社（ANP）消息，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在參加芬蘭赫爾辛基的北歐5國領袖峰會後，搭機抵達史基普機場（Schiphol airport），這是他首次訪問荷蘭。

荷蘭國家通訊社發布1張夜色中的飛機照片，稱是荷蘭政府專機，澤倫斯基可能就是搭乘這架飛機。

荷蘭國家通訊社提到，澤倫斯基將前往國際刑事法院（ICC）。國際刑事法院今年3月以俄羅斯非法將烏克蘭兒童帶出境為由，對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發布逮捕令。

荷蘭廣播基金會（NOS）報導，澤倫斯基還將在海牙發表題為「烏克蘭沒有正義就沒有和平」的演說。報導還提到，澤倫斯基搭乘的荷蘭政府專機稍早從波蘭一座機場飛往赫爾辛基。

荷蘭國家通訊社引述未具名消息人士的話報導，澤倫斯基計劃與呂特（Mark Rutte）會談，並會晤國會議員。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，荷蘭已承諾提供烏克蘭財政與軍事上的支持。

荷蘭上月宣布，將與丹麥一起採購14輛豹2型坦克（Leopard 2），提供給需要更多重型武器的烏克蘭。

澤倫斯基說，在俄烏衝突方面，今年「至關緊要」。