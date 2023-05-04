香港信報報導，中國人民銀行4日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，4日展開人民幣（下同）330億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。以此計算，因4日有順延到期，公開市場單日大幅淨回籠5,290億元。

因「五一」假期調休，6日銀行間市場正常開市，當日計入1日當周公開市場統計範圍。以此計算，1日當周共有7,270億元逆回購到期。包括「五一」假期期間到期逆回購資金交收順延部分，4日總到期量為5,620億元，5日到期1,650億元，6日無到期。

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