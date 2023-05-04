美國聯準會（Fed）4日凌晨宣布升息25個基點，將聯邦基金利率目標區間上調至5％至5.25％，符合市場預期，也被視為可能是本輪緊縮週期的最後一次升息。具體延伸對大陸A股的影響，多家大陸券商表示，大陸經濟基本面的反彈有望使得人民幣資產的吸引力進一步提升，外資仍將成為A股增量資金的重要來源，且北上增量資金對相關板塊的支持值得關注

根據中新經緯報導，對於本次升息25個基點，美聯準會表示，升息決定得到FOMC委員一致通過，將把累積緊縮效應和政策滯後性納入考量；通膨率居高不下，高度關注通脹風險；信貸環境收緊可能會打壓經濟活動。值得注意的是，美聯準會的聲明中刪除了之前暗示未來還會升息的措詞。

至於最新升息對大陸A股的影響，中信證券認為，預計美債利率和美元指數或將震盪偏弱運行，黃金仍有上行空間，需警惕對降息預期修正帶來擾動，預計美股在衰退到來前仍有階段性反彈行情，需警惕衰退提前可能帶來的下行壓力。

華西證券研究報告指出，從第2季而言，大陸經濟基本面的反彈有望使得人民幣資產的吸引力進一步提升，A股底部仍堅實。從全球資金配置角度，外資仍將成為A股增量資金的重要來源。

南方基金表示，5月很可能是美聯準會本輪最後一次升息，讓美元指數和美債收益率的下行趨勢得到強化，加上強勁的出口對人民幣形成支撐，在此環境下，外資有望回流A股。