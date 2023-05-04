總統蔡英文接見「2022第18屆國際傑出發明家獎得獎人」，身為台灣國際發明得獎協會的顧問許淑華也在一旁陪同。（圖取自許淑華臉書）

蔡英文總統2日接見「2022第18屆國際傑出發明家獎得獎人」。對此，民進黨籍台北市議員許淑華特別提到，出席者裡有一個小小發明家，今年才11歲的歐誠文就針對綠能進行創新研發；同時她還強調，自己已在台灣國際發明得獎協會深耕許久，盼能讓台灣有研發才華的人能夠發光發熱，並有更好的發展環境。

許淑華昨（3）日在臉書撰文表示，現在還是國小生的歐誠文一定得要好好介紹，這位小小發明家致力於綠能科技開發，將太陽能轉換成氫能源的裝置，「在 2022年獲得國際傑出青年發明獎 ，真的很值得我們大大肯定，祝福他在未來可以實現更多夢想，讓世界看見台灣。」

除此之外，許淑華還說到，駐美大使蕭美琴還在擔任立委時，自己身為蕭的辦公室主任，就開始與台灣國際發明得獎協會互動、協助他們辦理獎項、進入量產製造與申請商品專利等事務。她稱，這麼多年的投入關心，就是希望讓台灣獨有的創造力、想像力與競爭力都可以被更多人看見，也可以有更好的發展環境。

許淑華指出，自己身為協會顧問的五年多來，同時也擔任國際傑出發明家獎的評審委員，協助研發創新與國際接軌。這次陪同第18屆國際傑出發明家獎得獎者，前往總統府與蔡英文總統見面談話，相當開心能透過這樣的場合，鼓勵我們的發明家；且也就實際面向，將台灣發明家們在國際上遇到的處境和總統、經濟部進行意見交換。