Wham Bam Thank You Lamb‼️

Pinch hitting Jake Lamb ties it up in the 9th 🐑@Angels | #GoHalos pic.twitter.com/w30Y0HBqYO — Bally Sports West (@BallySportWest) May 4, 2023

天使球星大谷翔平今（4）客場登板出戰紅雀，雖然僅投5局就送出平自己單場紀錄的13次三振，但一共挨2轟掉了4分之多，大谷翔平退場時仍是敗投候選人，所幸天使努力維持著1分差距，加上9局上打線接連開轟打下3分，幫助大谷翔平逃過敗投，天使最終以6比4逆轉打敗紅雀，拿下3連勝。

對決經典賽隊友努特巴（Lars Nootbaar）的3個打席，大谷翔平都以三振解決他，但不只是努特巴，整條紅雀先發打線都至少被大谷翔平K過一次，5局共15個出局數中，大谷狂飆13次三振，其他2次為壘間（盜二壘失敗）及滾地出局。

儘管三振能力驚人，大谷翔平卻遭紅雀一支支長打給重傷，首局被戈曼（Nolan Gorman）敲出陽春炮失1分，接著在手握1分的領先下，又遭卡爾森（Dylan Carlson）打出反敗為勝的2分炮，大谷翔平投完5局下場時因為球隊落後，所以仍為敗投候選人。

比賽來到9局由主隊領先，紅雀推出終結者蓋列戈斯（Giovanny Gallegos）擔任球隊最後一道防線，沒想到賽前防禦率僅有1的他，被傑克藍（Jake Lamb）打出追平陽春炮，順利幫大谷翔平敗投解套，而劇本尚未結束，一出局後老大哥「神鱒」卓奧特（Mike Trout）登場，瞄準蓋列戈斯的外角滑球，一棒扛向左外野大牆外，天使靠著2支全壘打超前比分，隨後大谷翔平敲出二壘安打，安森尼阮棟（Anthony Rendon）再追加保險分，天使9下推出艾斯特維茲（Carlos Estevez）成功關門，取得系列賽首勝。

吞下敗投的蓋列戈斯，又再一次被大谷翔平的球隊擊敗。先前經典賽4強墨西哥對陣日本，雙方你來我往打得十分火熱，墨國9局下領先1分，同樣推上蓋列戈斯把關，在兩人在壘的情況下，被村上宗隆敲出中外野牆邊深遠飛球，形成2分打點的再見安打，墨西哥眼睜睜看著日本闖進冠軍戰。紅雀參與今年經典賽的國手眾多，打線上努特巴、戈史密特（Paul Goldschmidt，美國）、艾瑞納多（Nolan Arenado，美國）及艾德曼（Tommy Edman，韓國）合計9打數1安打，吞下7次三振，而紅雀本戰先發投手麥可拉斯（Miles Mikolas，美國）投5.2局掉3分，最終無關勝敗。