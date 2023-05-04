高市議員黃捷今（4）日質詢時爆料，近期報稅季，收到很多民眾向她反映，「市府贈品送小米，可以嗎？」她認為有資安疑慮，要求優先選購台灣製商品、支持國貨。對此，市府回應，目前小米贈品並未送出，將立即替換，之後也不會採購大陸製產品。

黃捷表示，近期收到很多民眾反映，稅捐稽徵處的活動贈品，竟送小米的掃拖機器人和小米手環，令人不安。她建議，市府未來有相關採購或送禮的需求，應避免購買有資安風險的商品，可優先選擇台灣製商品，支持國貨，也避免資安疑慮。

黃捷提到，「小米」商品早已遭多國點出有資安疑慮。立陶宛網路安全中心2022年曾揭露小米手機內建軟體，有文字審查功能，會將「臺灣獨立」、「蔡英文」、「六四事件」等2000多筆關鍵字阻絕連網，或將瀏覽行為回傳所屬伺服器，NCC實測，也證實小米有資安風險。

黃捷也指出，俄羅斯入侵烏克蘭時，小米仍在俄羅斯展開業務，烏克蘭國家預防腐敗局（NCAP）也發表聲明，將小米列入「國際戰爭資助商」名單。另外，香港消委會今年調查「小米Mi」部分商品APP使用過時的UIWebView，甚至未停用JavaScript，造成駭客能存取檔案位置，竊取相關資料。

對此，高市稅捐稽徵處處長蔡麗惠答詢時指出，手機跟電腦沒有小米的產品，至於當時採購小米掃拖機器、吹風機等商品，是礙於經費考量小米較便宜，但目前小米贈品並未送出，將用同類型的產品替換，爾後稅捐處也不會採購小米等大陸製產品。