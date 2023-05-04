為因應詐騙型態愈發多元，行政院會4日將推「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，強化反詐宣導觸及與推播能量、個資防護、開發數位防詐工具、約定轉帳防詐措施、刑法及洗錢防制法等法律修正，透過「三減」（減接觸、減誤信、減損害）思維，期讓民眾損失降到最低，同時也訂出4大面向KPI，全力遏阻詐騙情事發生。

「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」將透過各部門分工合作完成。（行政院提供）

行政院自去年7月推出2年期的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「懲詐」、「堵詐」、「阻詐」、「識詐」4大面向切入，而新推出的「1.5版」，是因應新型態詐騙升級調整的期中檢討，行政院會3月起也修正刑法、人口販運法、個資法、洗錢防制法、證券與不動產投資信託及證券投資顧問法等「打詐5法」。

行政院表示，打詐國家隊自去年7月成立至今，透過各部會攜手協力完成了很多重點工作，但在詐欺犯罪上仍存在許多待解決之問題。

行政院表示，為了減緩假網拍、假投資及解除分期付款等高發詐欺案類，各部會於近期重新全面盤點打詐綱領1.0策略、人力、物力及經費，修訂相關策略及分項指標，強化反詐宣導觸及與推播能量、個資防護、開發數位防詐工具、約定轉帳防詐措施、刑法及洗錢防制法等法律修正等，積極推動打詐綱領1.5版。

行政院說，各部會及私部門之通力合作下，將落實推動每項防制詐騙措施，以「增加詐欺犯罪成本，減少民眾財產損害」為目標，達到「減害」終效，展現政府打詐決心，使人民有感。

未來將由內政部打詐中心召集，主管識詐，搭配縣市打詐地方隊，國家通訊傳播委員會（NCC）與數位部、國發會聯合堵詐，而金管會則是負責阻詐，法務部則是主管懲詐，警方將在北中南設立工作站，檢調將透過北中南打防中心和查緝詐欺資通中心，加強力道。

此外，行政院也訂出4大面向分項指標，在「識詐」上，訂出每年宣導觸及3000萬人次，防詐簡訊1億4000萬則，攔阻率5％；「堵詐」則是規畫每年攔阻3000萬則詐騙簡訊、5000門人頭門號停話、開發2種數位防詐工具、3大公會網購防柵警示及隱碼。

在「阻詐」上，每年將所有本國銀行將共通性異常交易態樣納入內部預警指標，並完成申請約定轉帳加強防詐措施；至於「懲詐」方面，則是將每年電信詐騙案線查獲集團數提高5％。