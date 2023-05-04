美國第一共和銀行因經營不善在上周末遭到FDIC（美國聯邦存款保險公司）接管，是美國兩個月內倒閉的第3家中型銀行，前財長桑默斯 (Larry Summers) 則稱銀行業風波大致已結束，他反而更擔心華府對提高債務上限陷入僵局。美國白宮經濟顧問委員會（CEA）最新公布的報告示警，美國如果出現長期違約恐導致830萬人失業、經濟成長減少6.1個百分點以及股市暴跌45％。

綜合媒體報導，CEA列出3種不同程度的債務違約情況，若美國在6月1日前完成談判，成功避免了違約，仍會導致約20萬人失業，並使全年GDP（國內生產毛額）減少0.3個百分點；若超過財政部提出的截止日期，出現短期違約，但在1週內能解決問題，預計損失50萬個工作崗位，失業率增加0.3個百分點。

CEA示警最糟的情況是長期違約，若僵局持續長達3個月，最後將導致830萬人失業，失業率上升5個百分點，GDP下降6.1個百分點，股市將暴跌45％。

CEA強調，在上述3種情況下，美國經濟成長都將轉爲負成長，萎縮幅度從0.3%到6.1%不等，這可能是美國經濟衰退期的開始。

美國財政部長葉倫過去曾警告，如果國會與白宮沒有達成協議，國會再不提高舉債上限，美債最快可能在6月1日出現違約。