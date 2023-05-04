綜合路透社與法新社報導，槍手是24歲的前海岸防衛隊隊員派特森（Deion Patterson），警方稍早說他是「攜帶武器的危險分子」，呼籲民眾遠離此人。當局表示，這起槍擊案發生於美東時間中午12時30分，地點在北邊醫院（Northside Hospital），數小時後，派特森在亞特蘭大北部郊區柯布郡（Cobb County）被捕。

柯布郡警察局在推特（Twitter）宣布槍手落網的消息，但未立即提供相關細節。

當局目前對派特森的背景所知甚少。

柯布郡警方稍早表示，案發後不久，一處停車場附近的監視攝影機捕捉到派特森的最後身影，被劫持車輛隨後也在此處尋回。

這起槍擊案的5名受害者皆為女性，年齡落在25歲至71歲。亞特蘭大警察局長席爾鮑姆（Darin Schierbaum）召開記者會說，根據目前調查，現在要說她們是否被蓄意針對，或她們是病人還是醫院員工還為時過早。

席爾鮑姆說，派特森和他的母親一起抵達北邊醫院，在等待區候診時突然「情緒失控」。派特森的母親並未受傷，正在配合警方調查。

美國海岸防衛隊表示，派特森是在2018年7月加入海岸防衛隊，今年1月才退役。