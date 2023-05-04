「我是衝衝衝，最近剛退休，要找你投資！」彰化縣警局最近頻頻邀請藝人站台打詐，效果頗佳，日前並邀郭子乾搭配彰化縣長王惠美拍攝防詐宣導短片，他化身為行政院前院長蘇貞昌，用「衝衝衝」的口吻提醒民眾識破詐騙技倆，讓人印象深刻。

明天5月5日是全民反詐啟動日，內政部警政署辦理「全民防詐，藝起發聲」宣導活動，現場邀請40位演藝人員共襄盛舉，讓民眾更進一步瞭解新興詐騙手法。

打詐彰化隊召集人彰化縣長王惠美響應全民反詐啟動日，邀請防詐大使郭子乾攜手錄製反詐騙宣導影片，提醒民眾千萬別聽信網友、名人、財經名嘴、理財專家、股票健診、藝人會教投資賺錢，只要聽到快速回本、保證獲利、穩賺不賠等話術，就一定是詐騙。

彰化縣警局長張國雄指出，彰化縣警方與銀行合作，今年目前共攔阻詐騙269件，攔阻金額1億1967萬元。分析近期投資詐騙話術，不外乎就是宣稱投資標的「保證獲利、高報酬率、低風險、穩賺不賠」，其詐騙招數為在社群或簡訊投放假投資廣告，或假冒知名人士、理財權威專家教投資賺錢。

張國雄表示，民眾除了認識詐騙手法，對於網路訊息跟不明電話、簡訊常存懷疑，不貪圖來路不明的暴利、對可疑的網路人士謹慎查證身分，千萬不要加入標榜名人的投資群組，就能杜絕多數的詐騙手法，如有疑慮，可立刻撥打165、110或向當地派出所查證。