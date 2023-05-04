每年5月第一個星期四是世界密碼日，藉此提醒大眾注意資安，研究機構也公布去年各國使用最頻繁的密碼，台灣民眾最愛用「vip」其次是數字「123」、「123456」、「1234」及「000000」等，然而這些密碼，駭客不到1秒就能破解，民眾應該馬上更換，避免踩到大地雷。

研究機構公布2022年全球及各國民眾最愛用的密碼，全球最多人用的密碼是「password」其次是「123456」、「123456789」、「guest」及「qwerty」等，綜觀前十名，多以數字排列為多，但這些密碼馬上就會被駭客猜對。

至於台灣方面，前五名是「vip」、「123」、「123456」、「1234」及「000000」五至十名也都是簡單數字組合分別是「12345」、「12345678」、「1111」、「123」及「123456789」呼籲用戶切勿使用太過簡單的密碼。

避免被駭客鎖定，可以掌握5大原則，包括使用生物識別（指紋或臉部辨識）取代密碼、定期更換密碼、避免在多個帳號使用同一組密碼、使用自動生成的密碼（打亂數字與英文）最後則是避免使用公共WiFi讓駭客無法能藉此得知密碼。