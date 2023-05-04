2024奧運將從明年7月26日起在法國巴黎舉行，一連17天，預期吸引數十萬名運動員和觀眾到場支持。推動賽事的重要角色「志工」已於日前展開招募，不過有消息傳出，民眾可能利用這個機會癱瘓比賽，表達對政府的不滿，恐怕讓法國政府陷入新一波危機。

法國總統馬克宏因為年金改革計畫，遭到人民群起撻伐，幾個月來抗議與罷工不斷，即使法案強行通過（4/15）後，不少民眾仍表示不會放棄抗爭，甚至試圖影響奧運來對馬克宏施壓，網路上也出現「不撤銷就沒奧運」（#PasdeRetraitPasdeJO）的抵制標籤。

法國民眾不滿總統馬克宏強行通過年金改革，醞釀癱瘓2024巴黎奧運。圖為民眾手中拿著「不撤銷就沒奧運」標語。（圖／美聯社）

部分像是高文（Bernard Gauvain）這樣的退休長輩，則是瞄準奧運志工機會，進行破壞。現年68歲的他表示，自己已經花了45分鐘填寫線上志工申請表，其中包含180個人格特質題，如果有幸被選上，他會「提前一小時告訴他們我不去了。奧運是馬克宏的驕傲和喜悅，這是能戳痛他的方式。」

另一位抗議者賈布萊（Clara Jaboulay）說，法國因為奧運受到全世界關注，「而我們要讓大家看到，這個政府無法代表人民。」

根據美聯社報導，巴黎奧運籌委會預計招募4萬5千位志工，目前已有超過20萬人報名。招募負責人孔德（Alexandre Morenon-Condé）相信，透過篩選機制，他們能找到「真正有心幫忙的人」，而就算有志工臨時退出，也還有更多的人等著接手工作。

除了志工危機外，2024巴黎奧運也面臨是否允許俄羅斯及白俄羅斯運動員參賽的問題。國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示（3/28），支持兩國運動員以中立身分回歸國際賽事，但未明確交代能否參加巴黎奧運。