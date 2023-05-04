好市多從智利進口的冷凍綜合莓果驗出有A肝病毒，接著又爆出美國進口的冷凍藍莓也有問題，但已在邊境攔截，沒有進入市面，仍讓好市多會員人心惶惶，紛紛退貨產品，還有人擔心會不會下一波就是蔓越莓，甚至揚言準備退卡。

有網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，自從好市多綜合莓果出事之後，家裡面的冷凍野生藍莓也不敢去碰，沒想到接著就聽到藍莓也出事的消息，雖然打給客服，對方說明該批出事的冷凍藍莓未流入市面，有疑慮可至分店退貨，但他還是怕怕的，「不確定這款安不安全，但可以確定的是我不敢再吃了」，決定拿去退。

文章一PO出，許多網友也都表態要退貨，「我也買了，要去退貨」、「原本綜合莓果想說批號不同就算了，現在這包也中，兩者我都要去退」、「TMD，買了5包綜合的全打成果汁下肚了」、「買來打果汁的想要吃健康，卻反而不健康了，這感受真的複雜」、「真的快氣死，出事的莓果在公佈前一天剛好吃完，上星期才購入的藍莓又中槍，真想翻桌！」還有會員表示，「準備退卡，一直出問題」、「這種消極的處理方式，真的非常令人生氣，是該退會員的時候了」。

同時，還有會員擔心冷凍綜合莓果、藍莓都驗出A肝病毒，下一波會不會是蔓越莓，「我比較想知道冷凍蔓越莓有出事嗎？冰箱裡的才剛拆開，不知道該不該繼續吃」、「家裡還有冷凍蔓越莓，不知會不會出事，已經吃了1/3」。