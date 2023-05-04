警方到西瓜田巡邏，嚇阻竊賊偷瓜。（玉里警分局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮西瓜進入產季，其中鳳林鎮種植西瓜面積廣達400公頃，玉里鎮西瓜田也有約191公頃，由於初季西瓜價格好，過去曾發生宵小偷竊西瓜事件，為此鳳林、玉里兩個警分局今天宣示啟動為期4個月「護瓜專案」，除了加強巡邏勤務，並動員空拍機實施空中巡邏，發現可疑人車也會跟瓜農確認。

鳳林鎮種植西瓜面積廣達400公頃，以中心埔、中島及中興橋為主，鳳林分局長李宗儒表示，護瓜勤務由偵查隊與鳳林、山興、南平及長橋派出所等啟動密集巡邏，針對花蓮溪畔、長橋、山興及中興瓜田區，以跨所聯合編組增加巡邏頻率，並在鄰近聯外道路台九線、193縣道加強重點守望，機動盤檢過往載運西瓜大貨車及可疑人、車，以遏制不法及打擊宵小。

玉里警分局同樣啟動相關勤務，分局長林俊廷表示，沿線轄區觀音、春日、大禹、三民派出所，針對秀姑巒溪畔瓜田區，跨所聯合編組增加班次不定時巡邏；另外警方更化身「空中巡邏隊」，升上空拍機輔助，與瓜農連鎖護瓜，同時各派出所與瓜農建立綿密的情報聯絡網，請瓜農隨時掌握動態，如發現有任何可疑人車異狀立刻向警察機關通報。

警方建議瓜農在園區出入口和必經之處裝設監視器，同時呼籲民眾發現可疑人、車進入瓜園或者佯稱受僱工人，儘速通知當地派出所或撥打110報案，警方會在第一時間趕往查證，警民密切合作聯手護瓜。