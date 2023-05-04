原住民平均壽命較國人減少約10歲，新北市、高雄市是六都內唯二未放寬原住民健保補助的縣市，新北市議員馬見今在總質詢時，爭取新北市府放寬55歲以上原民納入補助。對此，新北市長侯友宜表示，將會責成局處試算額度，若額度允許，便會考慮納入明年預算。

馬見表示，國人平均壽命落在80.3歲，但山地原住民僅有70歲，足足少了10歲，因此健康權利也需要考慮調整，目前多數縣市都已放寬原民健保補助年齡，盼新北市府在明年度預算編列相關預算。

社會局指出，試算額度至少需要3000、4000萬，不過，馬見表示，新北市轄內55歲以上原民有6034位，一人補助3000元，他試算的金額與市府計算有所差異，社會局則回應，每個年齡區間計算有差異。

侯友宜表示，市議員楊春妹昨日就有質詢該議題，若是試算僅有1000多萬元，他立刻就會回應，他將請局處回去試算，若明年預算允許，可以朝這個方向規畫。