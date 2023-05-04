代表歐元區20個國家的歐洲央行，自七月以來，已經升息了創紀錄的350基點，希望藉此能壓抑高漲的物價。但是讓通膨回到2%的目標，仍需要數年時間，讓ECB政策官員別無選擇，在本月和更長的時間內持續收緊政策。

在連續3次升息50基點(2碼)之後，周四放慢升息25基點是最有可能的結果；但是在幾乎不可能結束升息循環之下，升息50基點仍是有可能的。

至於對未來加息，ECB會發出什麼訊號，政策官員之間可能會達成妥協。

保守的「鷹派」在管理委員會裡佔了多數，他們傾向於大幅加息。但他們已經暗示，只要歐洲央行指出5月不是升息循環的終點，他們就可能做出小幅升息的讓步。

另一個問題是ECB行長拉加德(Christine Lagarde)希望支援此一決定的機率有多大。

如果有正確的指引，鷹派官員是可以接受小幅升息；但是鴿派官員則可能會對大幅升息表達異議，大幅升息也會迫使ECB跟更多人對話和協商。

妥協方案的一部分，可以是結束從去年七月起對歐洲央行3.2兆歐元資產購買計畫的到期債務進行再投資。此溫和步驟即使對通膨影響不大，但將導致ECB資產負債表縮水。

市場目前認為，加息25基點的機率有80%，而路透調查經濟學家的大多數，都押注於較小的升息。

歐洲央行目前存款利率在3%，已經抑制了經濟活動，並且週二的數據顯示核心通膨已經開始下降，都為ECB的小幅升息提供依據。