根據周二發給公司高層的信件，美國國會議員詢問零售業者Temu、Shein、Nike和愛迪達（Adidas）北美公司有關於他們在生產過程中使用中國新疆維吾爾自治區的材料和勞動力等問題。議員們表示，這種做法將違反美國在2021年通過的《防止強迫維吾爾人勞動法》（ Uyghur Forced Labor Prevention Act）。

這封信的收信者包括愛迪達北美公司總裁Rupert Campbell、Temu總裁Qin Sun、Shein執行長Chris Xu，以及Nike總裁兼執行長John Donahoe。

美國眾議院中國共產黨特別委員會主席、共和黨聯邦眾議員Mike Gallagher在聲明中表示，近一百年來，使用強迫勞動一直都是非法行為，有太多公司儘管知道他們的產業涉入卻視而不見，只希望自己不要被抓到，而非去清理他們的供應鏈，這是不容許的事。在美國市場銷售產品的美國事業與公司負有他們不會讓自己、其客戶或其股東捲入奴役勞動的道德和法律義務。

該眾院委員會要求這些公司在5月16日前回答信中提出的問題，包括材料供應商的身份、供應鏈政策以及稽查供應商的措施等。

上述公司尚未回應媒體置評請求。