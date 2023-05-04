打房殺傷力已鈍化？！平均地權條例修正案相關子法已預告4項，政策已陸續宣告抵定，據住展雜誌今（4）日最新調查指出，今年房市520檔期推案量估計將有逼近1,500億元，比去年同檔期，將會量噴2成多！部分買方觀察到房價未如預期中下跌，因此觀望許久之後決定進場買房，提振業者推案信心。住展雜誌今天最新調查指出，今年520檔期即將登場，北台灣都會區的推案量，包括預售屋和新成屋，估計推案量約1,477.6億元，較去年實際推案量增加約258.2億元，年增幅約21.17％。住展雜誌企研室經理成采錡表示，去年520檔期房市受央行升息、本土疫情升溫等利空因素衝擊，推案量僅約1,219.4億元。因比較基期較低，今年520檔期推案量年增幅超過二成。成采錡分析，不過若拉長時間來看，整體推案量仍是2018年以來次低量。根據住展雜誌統計，今年520檔期北台灣推案量最大的縣市為新北市，預估推案量約738億元，其中約265億元案量位在土城區。尤其土城捷運永寧站周邊，將有「甲山林金城帝寶」、「美德市」進場銷售，合計供給超過千戶。至於台北市，今年520檔推案量約381億元，新案多位在都市核心區段，如復興南路上有揚昇及冠德建設新案，將捷建設則在忠孝東路四段及捷運南京三民站周邊有推案計畫。另外在桃園方面，各重劃區籌備中指標案不少，但在今年520檔期，桃園指標案業者態度偏保守且低調，不挑明建案進場時程，使桃園市預估推案量僅220.6億元。至於新竹地區，因指標大案已在Q1進場，520 檔推案量僅約96.3億元。成采錡表示，在新版《平均地權條例》上路前後進場的部分新案，有些是籌備多時、延無可延，有些則因業者看準政府打炒房等利空因素淡化，4月起房市買氣稍有回溫，選擇在受自住買盤喜愛的機能完善區推案。成采錡表示，平均地權條例子法公布，對於北台灣房市人氣尚未看到明顯影響，反倒是近期業者「以時間換取價格」的策略相繼見效。成采錡分析，從去年底等到最近的購屋族，發現實價登錄價格未有變動而決定簽約，使部分建案銷況漸入佳境，可說實價登錄成為業者穩住價格的一大利器，不過也並非所有建案都能比照辦理，若建築本身抗性明顯，仍不容易說服消費者出手購屋。