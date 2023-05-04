富達表示，聯準會這次釋出了5項訊息：

1、如預期升息1碼：聯準會如市場預期升息1碼，將基準利率區間升至5％-5.25％，創2007年8月來最高，累計去年3月升息以來，本波升息循環共升息20碼。

2、討論暫停升息：相較於3月份利率會議的會後聲明，聯準會刪除關於「預期一些額外政策緊縮是合適的，以達成足夠限制性貨幣政策立場」的措辭，會後記者會鮑威爾坦言委員們討論過暫停升息的可能性，目前正不斷接近暫停升息的時間點。

3、持續對抗通膨：雖然通膨在過去一年有所下滑，距離聯準會目標區仍有一段路要走，限制性貨幣政策可能需要一段時間才能使通膨下滑。

4、軟著路仍有機會：目前就業市場出現初步疲軟跡象，但失業率不至於大幅上升，因此經濟軟著路並非不可能。

5、信貸緊縮具不確定：美國整體銀行體系仍健全且有韌性，近期發展可能導致企業與家庭面臨信貸緊縮，並抑制經濟活動，這些效應的程度是不確定的。

聯準會維持高利率究竟會多長的時間，富達表示，將取決於未來經濟數據表現，現階段仍預期經濟溫和性衰退是可能性較高之情境。

富達說，聯準會與歐洲央行目前仍面臨抗通膨之壓力，因此未來12個月美國與歐洲經濟出現溫和衰退之機率高達80％。反觀，大陸自去年底結束清零政策後，景氣持續受惠經濟重啟與寬鬆政策帶動，許多其它新興國家股市亦受惠通膨開始下滑，貨幣緊縮來至高峰及評價面具吸引力等優勢。

對於現階段的投資策略，富達表示，整體而言，對於資產配置考量目前銀行業不確定性，短期給予審慎投資評等。對於股市，比起成熟股市相對看好新興亞洲股市；對於信用債，相對看好投資等級債；對於政府債，考量升息近尾聲，加上股市與債市相關性轉為負向，且具防禦性，因此給予加碼之投資評等。